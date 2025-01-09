افتتاح أكبر معرض متخصص في ملابس ومسستلزمات الأطفال بالقاهرة.. غدًا

تحت رعاية غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات المصرية، تنطلق غدًا الجمعة، فعاليات النسخة 83 من معرض نيللي كيدز فاشون، والذي يعد أكبر معرض متخصص لملابس ومستلزمات الأطفال والبيبي في مصر وإفريقيا و الشرق الأوسط، والذي يقام في الفترة من 10 الي 12 يناير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

يشمل المعرض ملابس الأطفال بمُختلف أنواعها لجميع المراحل العمرية و إكسسوارات الأطفال (أولاد - بنات) و مستلزمات الأطفال الرضع و مستلزمات الحمل والرضاعة و الأثاث ومستلزمات غرف الأطفال و مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة.

وسيستقبل المعرض جميع المتخصصين في مجال صناعة وتجارة الملابس والمصدرين والمستوردين وأصحاب المكاتب التجارية.

كما يشارك في المعرض أكبر المصانع المتخصصة في قطاع صناعة الأطفال والبيبي، كما يتم توفير خطوط مواصلات لنقل الزوار من مختلف المحافظات و من الميادين العامة بمحافظة القاهرة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال المعرض.