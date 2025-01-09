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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

افتتاح أكبر معرض متخصص في ملابس ومسستلزمات الأطفال بالقاهرة.. غدًا

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة
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تحت رعاية غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات  باتحاد الصناعات المصرية، تنطلق غدًا الجمعة، فعاليات النسخة 83 من  معرض نيللي كيدز فاشون، والذي يعد أكبر معرض متخصص لملابس ومستلزمات الأطفال والبيبي في مصر وإفريقيا و الشرق الأوسط، والذي يقام في الفترة من 10 الي 12 يناير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. 

يشمل المعرض ملابس الأطفال بمُختلف أنواعها لجميع المراحل العمرية و إكسسوارات الأطفال (أولاد - بنات) و مستلزمات الأطفال الرضع و مستلزمات الحمل والرضاعة و الأثاث ومستلزمات غرف الأطفال و مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة. 

وسيستقبل المعرض جميع المتخصصين في مجال صناعة وتجارة الملابس والمصدرين والمستوردين وأصحاب المكاتب التجارية.  
كما يشارك في المعرض أكبر المصانع المتخصصة  في قطاع صناعة الأطفال والبيبي،  كما  يتم توفير خطوط مواصلات لنقل الزوار من مختلف المحافظات و من الميادين العامة بمحافظة القاهرة  مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال المعرض. 

غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ملابس و مسستلزمات الاطفال النسخة 83 من معرض نيللي كيدز فاشون معرض متخصص لملابس و مستلزمات الأطفال قطاع صناعة الأطفال و البيبي