بدء فرز أصوات نواب برلمان لبنان لانتخاب رئيس جديد للبلاد

بدأت عملية فرز أصوات نواب البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأدلى جميع أعضاء البرلمان اللبناني بأصواتهم لانتخاب رئيس للبنان، وفق ما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

كان قد اعترض عدد من النواب في البرلمان اللبناني مسبقا على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

كما شكك بعض النواب في دستورية عملية انتخاب رئيس للبلاد وتحدثوا عن تدخلات خارجية واضحة.

وشهدت جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد خلافات حادة بين النواب اللبنانيين، إلي جانب شتائم وسباب متبادل وألفاظ خارجة بين النواب.