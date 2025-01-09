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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بدء فرز أصوات نواب برلمان لبنان لانتخاب رئيس جديد للبلاد

البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني
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بدأت عملية فرز أصوات نواب البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأدلى جميع أعضاء البرلمان اللبناني بأصواتهم لانتخاب رئيس للبنان، وفق ما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

كان قد اعترض عدد من النواب في البرلمان اللبناني مسبقا على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

كما شكك بعض النواب في دستورية عملية انتخاب رئيس للبلاد وتحدثوا عن تدخلات خارجية واضحة.

وشهدت جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد خلافات حادة بين النواب اللبنانيين، إلي جانب شتائم وسباب متبادل وألفاظ خارجة بين النواب.

نواب البرلمان اللبناني انتخاب رئيس جديد لبنان جوزيف عون