غطت الحرب الأهلية في لبنان... من هى الإعلامية الراحلة ليلى رستم؟

اُعلن منذ قليل رحيل الاعلامية القديرة ليلى رستم عن عمر بناهز الـ88 عاما، بعد رحلة عطاء فى العمل الاعلامى، حيث استاضفت خلال برنامجها الشهير "نجمك المفضل"، 150 حلقة من كبار الممثلين والأدباء والشعراء.

ولم تكتفى ليلى رستم بالعمل الاعلامى، بل جاهدت على مدى 20 عامًا فى جريدة «الهيرالد تريبيون» وعملت كمراسلة لمجلة «الحوادث» فى تغطية أحداث الحرب الأهلية اللبنانية.

كما كان لها تجربة فى مجال التمثيل بمسرح الجامعة الامريكية، ولكنها لم تكتمل بسبب منعها عمها زكى رستم من التمثيل بعدما شاهدها تمثل أثناء دراستها، ورشحت للعمل بالتليفزيون قبل بدء بثه الرسمى عام 1960.

لها شقيق طيار يدعى نبيل رستم توفى عام 1963 فى حادث سقوط الطائرة التى كان يعمل عليها أثناء طيرانها فوق مومباى، فى المحيط الهندى وموت جميع ركابها.

تزوجت ليلي رستم من رجل الأعمال حاتم الكردانى الذى هاجر لبيروت بعد قرار التأميم وتركت التليفزيون وسافرت معه.

عادت لمصر عام 1980 وقدمت برنامج "قمم" واستضافت فيه رموز المجتمع المصرى، من بينهم الدكتور مصطفى محمود، ويوسف بك وهبى.