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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يؤكد لرئيس المجلس الأوروبي ضرورة التنفيذ الكامل لجميع محاور الشراكة الإستراتيجية الشاملة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيًا، من "أنطونيو كوستا" رئيس المجلس الأوروبي.

وقلل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه التهنئة لرئيس المجلس الأوروبي "أنطونيو كوستا" على توليه منصبه مؤخرًا، مؤكدًا على اهتمام مصر بمواصلة تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومعه كرئيس للمجلس الأوروبي، وذلك في وقت يشهد فيه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي زخمًا ملحوظًا مع ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع محاور هذه الشراكة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس المجلس الأوروبي