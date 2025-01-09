الولايات المتحدة تثني على الدور القيادي لكينيا

ثمنت الولايات المتحدة دور كينيا القيادي على المستوى العالمي، بما في ذلك قيادتها لبعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي بين نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس الكيني ويليام روتو، أعربت خلاله عن شكرها لشراكتهما وجهودهما المشتركة لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وكينيا.

وأكدت هاريس اهتمامها المستمر بتوسيع الشمول الرقمي في القارة الإفريقية، ومواصلة التقدم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، مستندة إلى زيارة الدولة التي أجراها الرئيس روتو إلى الولايات المتحدة في مايو 2024، وكذلك عملها مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار في الشمول الرقمي.

وشددت هاريس على إيمانها بدور المبتكرين الأفارقة في تشكيل مستقبل العالم، وأثنت على الدور القيادي الذي تلعبه كينيا على المستوى العالمي، بما في ذلك قيادتها لبعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي.