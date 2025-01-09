غدًا.. "لعبة الموت" و"عسكري في لعبة الشطرنج" بنوادي مسرح قصور الثقافة بروض الفرج

يواصل قصر ثقافة روض الفرج، استقبال عروض نوادي المسرح الإقليمي لفرع ثقافة الجيزة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة، وتقدم العروض بالمجان للجمهور.

ويقدم في الخامسة مساء غد الجمعة، عرض "لعبة الموت" للأديب توفيق الحكيم، وإخراج إحسان محمود، ويتناول موضوع الانتقام الغاشم الذي يملأ قلب (المؤرخ) بسبب ما لقيه من الحروب.

ويعقبه في السابعة مساء، العرض المسرحي "عسكري في لعبة الشطرنج" تأليف وإخراج شهاب عبد الصبور، تناقش أحداثه صراع الذات الذي ينشأ داخل "راضي" بطل العرض، وهو شاب في منتصف الثلاثينات تمنعه ضغوط الحياة، والروتين الممل، من ممارسة مهاراته الإبداعية.

ويشهد العروض لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد مرسي، والمخرج محمد الطايع، ومهندس الديكور أحمد نور الدين، وتعقبها ندوات نقدية، بمشاركة النقاد أحمد خميس، رنا عبد القوي، د. هبة سامي.

والعروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الجيزة، برئاسة كرم ربيع، وتتضمن 16 عرضا مسرحيا، تقام على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، وتستمر حتى 12 يناير الحالي.