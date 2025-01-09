وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز 88 عامًا

توفيت الإعلامية القديرة ليلى رستم عن عمر ناهز 88 عامًا، اليوم الخميس 9 من يناير، بعد رحلة عطاء كبيرة في العمل الإعلامي.

وكان قد أعلن الإعلامي محمد حلمي البلك المذيع بالتلفزيون المصري، عبر حسابه بموقع فيس بوك عن وفاة الإعلامية الكبيرة ليلى رستم، وهي ابنة شقيق الفنان الكبير زكي رستم وابنة المهندس عبد الحميد بك رستم.

كما نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الإعلامية القديرة ليلى رستم التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي، وهي من الرعيل الأول للإعلاميين الذين قدموا إعلامًا مهنيًا صادقًا متميزًا وأسهموا في تشكيل ثقافة ووعي المشاهد المصري والعربي.

يذكر أن الإعلامية الكبيرة ليلى رستم، استضافت خلال 150 حلقة من برنامجها "نجمك المفضل" كبار الممثلين والأدباء والشعراء أمثال محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة وطه حسين ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس وعمر الشريف ومصطفى أمين وعلى أمين.

كما عملت على مدى 20 عامًا في جريدة «الهيرالد تريبيون» وعملت كمراسلة لمجلة «الحوادث» فى تغطية أحداث الحرب الأهلية اللبنانية.