ads
الخميس 09 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز 88 عامًا

الاعلامية ليلى رستم
الاعلامية ليلى رستم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توفيت الإعلامية القديرة ليلى رستم عن عمر ناهز 88 عامًا، اليوم الخميس 9 من يناير، بعد رحلة عطاء كبيرة في العمل الإعلامي.

وكان قد أعلن الإعلامي محمد حلمي البلك المذيع بالتلفزيون المصري، عبر حسابه بموقع فيس بوك عن وفاة الإعلامية الكبيرة ليلى رستم، وهي ابنة شقيق الفنان الكبير زكي رستم وابنة المهندس عبد الحميد بك رستم.

كما نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الإعلامية القديرة ليلى رستم التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي، وهي من الرعيل الأول للإعلاميين الذين قدموا إعلامًا مهنيًا صادقًا متميزًا وأسهموا في تشكيل ثقافة ووعي المشاهد  المصري والعربي.

يذكر أن الإعلامية الكبيرة ليلى رستم، استضافت خلال 150 حلقة من برنامجها "نجمك المفضل" كبار الممثلين والأدباء والشعراء أمثال محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة وطه حسين ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس وعمر الشريف ومصطفى أمين وعلى أمين.

كما عملت على مدى 20 عامًا في جريدة «الهيرالد تريبيون» وعملت كمراسلة لمجلة «الحوادث» فى تغطية أحداث الحرب الأهلية اللبنانية.

وفاة ليلى رستم رحيل الاعلامية ليلى رستم التليفزيون المصري الوطنية للاعلام تنعى ليلى رستم