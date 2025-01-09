عمرو الليثي ناعيًا الإعلامية ليلى رستم: فقدنا قامة إعلامية كبيرة

نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ونائب رئيس غرفة صناعة السينما، الإعلامية الكبيرة ليلى رستم، التي وافتها المنية، اليوم الخميس، داعيا الله أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته.

وقال الليثي، في بيان اليوم الخميس: "فقدنا قامة إعلامية كبيرة، أثرت العمل الإذاعي والتليفزيوني بالعديد من البرامج المميزة، كما أسهمت في دعم وتخريج العديد من الكوادر الإذاعية والتلفزيونية عبر سنوات من الإبداع داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون"، وتعتبر من أبرز المذيعات في تاريخ التلفزيون المصري، حيث بدأت مسيرتها الإعلامية مع ميلاد التلفزيون في 23 يوليو 1960.