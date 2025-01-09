محافظ بني سويف يراجع مع "التعليم" الترتيبات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع التعليم الترتيبات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الداراسي الحالي 2025/2024 لسنوات النقل بمختلف المراحل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ "اعتباراً من السبت المًقبل"، بإجمالي يزيد على 554.8 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل لسنوات النقل، بواقع (314 ألفا و391 تلميذاً وتلميذة بالابتدائي من "الصف الثالث للسادس" في 722 مدرسة (رسمي/ لغات /خاص ) و 152 ألف و348 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي في 463 مدرسة، و 41 ألفا و 607 بالصفين الأول والثاني الثانوي العام"نظامي/خدمات/منازل "خلال 93 مدرسة و 46 ألف و 372 طالبا بالصفين الأول والثاني للتعليم الثانوي الفني بمختلف نوعياته (صناعي/ زراعي/ تجاري ) في 54 مدرسة.

فيما يزيد عدد المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية_المُزمع عقدها في الفترة من 18 إلى 23 يناير الجاري_عن 68 ألف طالب وطالبة موزعين على 320 لجنة على مستوى المراكز والمدن بمدارس المحافظة التي تم تقسيمها إلى قطاعين : قطاع "أ" ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز ويضم إدارات (بني سويف ، الفشن، الواسطى)، وقطاع "ب" ومقره مدرسة جمال عبد الناصر ويضم إدارات (اهناسيا ، ناصر ، سمسطا ، ببا).

وأشارت الدكتورة أمل الهواري وكيل الوزارة إلى عقدها سلسلة من الاجتماعات مع مديري عموم الديوان ومديري ووكلاء إدارات التعليم ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، تم خلالها التأكيد على تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية والعمل على خروج الامتحانات بالشكل المطلوب،حيث تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بإلإدارات متصلة على مدار الساعة بالغرفة الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني وحلولا سريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب.

كما وجهت وكيل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة من مديريات الأمن والصحة وشركة الكهرباء والوحدات المحلية لتذليل كافة العقبات وخروج الامتحانات بالشكل المطلوب ، بجانب التشديدعلى مواجهة أعمال الغش بكافة أنواعه وحظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية سواء سماعات أو ساعات حديثة داخل اللجان ،و عدم التهاون في تطبيق القانون حرصاً على انضباط سير العملية الامتحانية.

بالإضافة إلى التأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب دخول الطلاب في المواعيد المحددة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدارس والمسموح لهم بمتابعة أعمال الامتحانات ، وإطلاع أعضاء اللجان على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم وتوزيع المهام على جميع العاملين باللجنة وعدم تأخر الملاحظين عن الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة.

وفيما يتعلق بالشهادة الإعدادية ، فقد أشارت" وكيل التعليم" إلى تكليفاتها لرؤساء لجان النظام والمراقبة بأهمية مراعاة الدقة في المرحلة الأولى من عمل اللجنة والتي تتضمن استلام استمارات التقدم لأداء الامتحان والتشديد على مراجعة بيانات الطلاب بكل دقة تفادياً لعدم وقوع أخطاء، والتشديد على لجنة الإدارة بمراعاة الدقة في توزيع رؤساء اللجان والمراقبين الأول والمراقبين والملاحظين ، مع مراعاة الاختيار الجيد لرؤساء اللجان والمراقببن ، في العملية الامتحانية من خلال مديري إدارات التعليم.

هذا وتنطلق الامتحانات يوم السبت المقبل لسنوات النقل بمختلف المراحل من الابتدائي حتى الثانوي، حيث يؤدي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية،بالتزامن مع أداء تلاميذ الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات"ICT"، فيما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني والإعدادي الامتحان في مادتي اللغةالعربية والدراسات الاجتماعية"على الترتيب" ، في حين يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي"عام" الامتحان في مادة العلوم المُتكاملة "للأول" ومادة اللغة العربية " للثاني".