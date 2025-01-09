وكيل تعليم دمياط يتفقد امتحانات النقل الفني

تابع ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الفنى للعام الدراسى 2025/2024 من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، للاطمئنان علي حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.

واطمأن وكيل الوزارة إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه يؤدى اليوم الصفين الأول والثاني طلاب نظام العمال للمدارس التجارية والفندقية البالغ عددهم 469 امتحان تربية وطنية ولغة إنجليزية وحاسب آلي نظري واقتصاد وقانون عقوبات ولغة فرنسية في 4 مدارس تجارية وفندقية علي مستوى المحافظة.

وشدد وكيل الوزارة على أن يتم التصحيح بصفة يومية ولا تعقد أي امتحانات لجان خاصة إلا بأوراق معتمدة من شؤون الطلاب.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقر لجنة تقدير الشهادة الإعدادية، للنصف الأول من العام الدراسي 2025/2024 حيث تتم أعمال التصحيح لمادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية المستوى الرفيع.

وخلال تفقده أعمال التصحيح والتقدير، أشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول من قبل جميع العاملين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل وتجنب الأخطاء لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة الي التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.