أحمد داود يبدأ أول يوم تصوير من مسلسل الشرنقة

بدأ النجم أحمد داود تصوير مسلسله الشرنقة (اسم مؤقت) والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

ونشر داود على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة من كواليس التصوير وعلق " الشرنقة.. رمضان 2025".

مسلسل الشرنقة (اسم مؤقت) بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.

وفي سياق آخر، حقق فيلم الهوى سلطان لـ أحمد داود نجاحًا كبيرًا بدور العرض في السينمات، وتجاوزت إيراداته الـ 82 مليون جنيه.

والفيلم بطولة أحمد داود، منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشيرجي، سوسن بدر، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

وفي سياق آخر، انتهى أحمد داود من تصوير مسلسله الجديد كل سنة مرة مع المخرج يحيى إسماعيل، وذلك بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل زينهم.

ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب أحمد داود، منهم أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وفرح يوسف.

والمسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج شركة Yellow Tape.

ويعتبر أحدث أعمال داود في الدراما التلفزيونية مسلسل زينهم، من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإنتاج شركة أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، ويشارك في بطولته إلى جانب داود، كلا من كريم قاسم وسلمى أبو ضيف.