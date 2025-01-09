السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي يبحثان تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ حيث تم تناول موضوعات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وآليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في كافة محاورها.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وكذلك بحضور أنجلينا ايخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة.