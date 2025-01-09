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الخميس 09 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي يبحثان تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ حيث تم تناول موضوعات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وآليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في كافة محاورها.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وكذلك بحضور أنجلينا ايخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الاتحاد الأوروبي