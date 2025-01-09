دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي تتوجه إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى كوت ديفوار، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

ويختتم الفريق تدريباته، اليوم الخميس، وبعدها يتوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى العاصمة ابيدجان على متن طائرة خاصة على أن يكون رئيس بعثة الأهلي هو محمد الدماطي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا

يلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان في السادسة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب فيليكس بواني، بالعاصمة الإيفوارية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، سافر إلى كوت ديفوار أمس الأربعاء للترتيب لسفر البعثة، وإنهاء الترتيبات الخاصة بالرحلة من إقامة ‏وانتقالات ومعاينة ملعب التدريب، في إطار توفير الأجواء اللازمة للفريق قبل المباراة؛ إذ يترأس البعثة محمد الدماطي.

ترتيب مجموعة الأهلي

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس المتصدر، فيما يتذيل فريق استاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة.