اعتراض عدد من أعضاء البرلمان اللبناني على اختيار جوزيف عون رئيسا للبلاد

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، خلال بثها المباشر، انطلاق فعاليات جلسة لمجلس النواب اللبناني لاختيار رئيس جديد للبلاد.

واعترض عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني على اختيار العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد.

وانطلقت اليوم الخميس جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة نفذها الجيش في مناطق عدة من العاصمة بيروت.

وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أحمد سنجاب، بحضور أكثر من 100 نائب من أعضاء المجلس للمشاركة في عملية انتخاب الرئيس.

شهدت الجلسة، التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، حضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان. كما وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إلى مقر البرلمان للمشاركة في الجلسة.

تُجرى عملية انتخاب الرئيس اللبناني عبر الاقتراع السري، حيث يتطلب الفوز في الدورة الأولى غالبية الثلثين من أصوات النواب، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة في الدورات التالية. وتستمر ولاية الرئيس ست سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور ست سنوات على انتهاء ولايته.

تأتي هذه الجلسة بعد فراغ رئاسي دام لأكثر من عامين منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، العماد ميشال عون.