أستاذ علم نفس: الهدف من نظام البكالوريا هو تخفيف العبء على أولياء الأمور

تحدث الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس عن نظام البكالوريا الجديد بديل الثانوية العامة.

وقال شوقي خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن الهدف من نظام البكالوريا هو تخفيف العبء على أولياء الأمور، موضحًا أن كلمة بكالوريا تعني نظام الامتحانات المطبق على نظام الثانوية العامة.

وأكد أن تغيير المسمى من الناحية النفسية والسيكولوجية مهم؛ لأن الثانوية العامة ارتبطت في أذهان المصريين بنوع من القلق والتوتر، وبالتالي تغيير المسمى إلى مسمى جديد عالمي وشائع في الدول المتقدمة هذا من شأنه تخفيف التوتر والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور.

وتابع، "التغيير له مدلول جيد جدًا من الناحية التربوية والتقييمية"، مؤكدًا أنه لا يوجد إجماع على نظام جديد.