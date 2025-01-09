"الوطنية للإعلام" تنعى الإعلامية ليلي رستم: مسيرة طويلة من العطاء

الخميس 09/يناير/2025 - 11:30 ص

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى الإعلامية القديرة ليلى رستم التى رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي، وهى من الرعيل الأول للإعلاميين الذين قدموا إعلاما مهنيا صادقا متميزا وأسهمو فى تشكيل ثقافة ووعي المشاهد المصري والعربي.

وأشارت الهيئة الوطنية للإعلام الى أن الإعلامية الراحلة قدمت عددا من البرامج التي حظيت بمشاهدة عالية وشهرة واسعة.

وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة ولأسرة العمل الإعلامي داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.