تحقيق عاجل في بلاغ يتهم مراهق بهتك عرض طفل بقطعة أرض بالصف

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلًا حول اعتداء مراهق على طفل وهتك عرضه بقطعة أرض فضاء بمنطقة الصف، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على الطفل لبيان ما تعرض له من إصابات.

كما أمرت بحبس المراهق 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما أقر بارتكاب فعلته، واستمعت إلى أقول والدة الطفل المعتدى عليه التى أقرت بارتكاب المراهق لفعلته مع نجلها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

بداية الواقعة ببلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة الصف من سيدة تدعى “نيفين.ن” تبلغ من العمر 23 عامًا إلى القسم برفقة نجلها “يوسف.م” طفل يبغ من العمر 6 سنوات، أفادت خلاله بتضررها من أحد الأشخاص يدعى “عبدالرحمن.ع” يبلغ من العمر 15 عامًا لاتهامه بهتك عرض طفلها.

بإجراء التحريات، تبين أن الشاب استدرج الطفل إلى قطعة أرض فضاء بدائرة القسم، وقام بالتعدي عليه جنسيًا، وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بقيامه ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.