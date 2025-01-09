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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يهنئ "ميتسولا" لتوليها منصب رئيس البرلمان الأوروبي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، روبرتا ميتسولا بمناسبة توليها منصب رئيسة البرلمان الأوروبي، مؤكداً استعداد مصر للتعاون المشترك معها لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يشمل تقوية العلاقات البرلمانية لضمان تحقيق تواصل فعال بين الشعوب.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الخميس، رئيسة البرلمان الأوروبي، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى جانب "أنجلينا إيكهورست"، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا مصر والاتحاد الأوروبي