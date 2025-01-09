بشرى سارة للعاملين بالنيابات والمحاكم.. زيادة خطاب الرعاية الصحية إلى 600 جنيه

أعلن كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، موافقة الإدارة العامة للرعاية الصحية بوزارة العدل زيادة مبلغ الخطاب المستخرج من الإدارة في جميع مكاتب الرعاية الصحية التابعة للهيئات القضائية على مستوى الجمهورية، من 300 جنيه إلى 600 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه.

وقال رئيس النقابة العامة: إنه في ضوء الجهود المبذولة من جانب وزارة العدل للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية لا تملك إلا التأكيد علي استمرار سعينا المشترك للنهوض بقدرات الوزارة تحت لواء الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بقرار الإدارة العامة للرعاية الصحية عن زيادة مبلغ الخطاب المستخرج من الإدارة في جميع مكاتب الرعاية الصحية التابعة للهيئات القضائية بوزارة العدل على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل الظروف المعيشية التي يتطلب معها تلك الزيادة والتي جاءت استجابة لمطالب الموظفين ومن وراءهم النقابة والتي لا يتوانى مجلس إدارتها عن تحصيل مزيد من المكتسبات للأعضاء سواء على مستوى خدمات الرعاية الصحية وكذلك توفير السلع بأسعار مناسبة ضمن مبادرة "واجبنا".

وأضاف "عبد الباقي" في تفسيره للقرار، مبلغ الخطاب يحصل عليه الموظف لتغطية قيمة الكشف الطبي بالعيادات الخارجية وقد استجابت الوزارة وهو القرار الذي يؤكد حرص الوزارة علي توفير مظلة حماية للعاملين بها.

وتوكد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم أنها تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لموظفي الهيئات القضائية والنيابات والمحاكم.