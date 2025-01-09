ضبط 137 طن لحوم ومواد تموينية و37382 وحدة سلعية مخالفة بأسواق الجيزة

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، باستمرار حملات التفتيش والرقابة على الأسواق لضبط المخالفات وضمان سلامة وأمان السلع المتداولة حفاظا على صحة المواطنين.

وفى ضوء ذلك اطلع محافظ الجيزة على جهود إدارة مباحث التموين في تنفيذ عدد من الحملات بنطاق قطاعات المحافظة والتى نجحت فى ضبط ٢٦٣١ قضية تموينية متنوعة تضمنت (استيلاء على سلع تموينية، عدم حمل شهادة صحية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم التزام بالأسعار، إدارة منشآت بدون ترخيص، تداول مواد وسلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك).

وأوضح تقرير لإدارة مباحث التموين أن المضبوطات شملت ١٣٧ طن مضبوطات و ٣٧٣٨٢ وحدة شملت ( لحوم ودواجن وأسماك ومصنعاتهم، سكر، دقيق، فول، عدس، أرز، مكرونة، أدوات سباكة، أدوات كهربائية، تونة، سجائر، معسل، ملح، عسل، مخللات، جبنة، مستحضرات، فواكه مجمدة، مرقة دجاج، زبدة، لبنة، أعلاف، عبوات فارغة، إسطوانات بوتاجاز)، بالإضافة إلى ٣٩٦٤٥ لتر ( زيت طعام، صلصة، منظفات، خمور، دهون حيوانية، خل، طحينة، كاتشب، مايونيز، عصائر، معطرات، مياه معدنية).

ووجه محافظ الجيزة مسؤولى الأجهزة المعنية بالمحافظة باستمرار الحملات وتكثيف جهود الرقابة والضبط للحد من المخالفات ومنع أى مظاهر للغش أو التلاعب بالأسعار لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم إزالة ٤٠ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبناء مخالف بمراكز منشاة القناطر وكرداسة والصف واطفيح والبدرشين وأبو النمرس.

ووجه المحافظ المراكز والاحياء بتنفيذ قرارات الازالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف

النجار يشدد علي سرعة التعامل مع الحالات الواردة من وحدة المتغيرات المكانية.

وأكد، أنه تم توجيه إنذارات لـ ٧٤ حالة بمنشأة القناطر لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع أراضي أملاك الدولة قبل تنفيذ الإزالة والمرور على باقي الحالات.

