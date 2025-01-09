السيسي يستقبل رئيسة البرلمان الأوروبي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى جانب أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة.

وأفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي هنأ ميتسولا على توليها منصبها الجديد، مشددًا على استعداد مصر لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تقوية العلاقات البرلمانية لضمان تحقيق تواصل فعال بين شعوب الجانبين.

وأضاف السفير أن اللقاء شهد مناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم التطرق إلى قضايا التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، وسبل تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين في مختلف محاورها.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في ملفي الهجرة ومكافحة الإرهاب، وتم التأكيد على الدور المحوري لمصر في منع الهجرة غير الشرعية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن أوروبا في هذا الإطار.

كما تمت الإشارة إلى استضافة مصر لأكثر من تسعة ملايين أجنبي نتيجة الأزمات الإقليمية، على الرغم من الخسائر التي تكبدتها الدولة، والتي بلغت نحو سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في عام 2024، نتيجة الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية في منطقة باب المندب، بسبب استمرار الصراع في غزة.