الكرة النسائية| تفاصيل تصفيات منتخب تحت 17 قبل مواجهة الكاميرون

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد خلال الفترة الحالية يركز على تصفيات منتخب الكرة النسائية المصري تحت 17 عامًا، لافتًا إلى أن حتى الآن لم يتم الاستقرار على قائمة منتخب مصر للسيدات تحت 17 عامًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لمنتخب تحت 17 عامًا، والذي سيواجه منتخب الكاميرون في الدور التمهيدي من تصفيات كأس العالم 2025 في المغرب، والمقرر لها يوم 12 من الشهر الجاري، وأنه بالفعل تم استدعاء العديد من العناصر المتميزة على مستوى الفرق، لتأهيلهم للمباراة.

وأشار إلى أنه حاليًا هناك معسكر مقام، وتم استدعاء اللاعبات التي وقع عليهن الاختيار وذلك استعدادًا للمباراة .

وكان قد تقرر موعد إقامة المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام الكاميرون يوم الأحد 12 يناير بالقاهرة، فيما تقام المباراة الثانية يوم الخميس 18 يناير الجاري في الكاميرون.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 17 عامًا كل من: مصطفى منير مديرًا فنيًا، نشوى شربي مدربا مساعدا، وباسم خيرت مدربًا لحارسات المرمى.