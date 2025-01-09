نقابة المحامين تعلن مبادرات جديدة لدعم أعضائها في 2025

اتخذت نقابة المحامين مع بداية عام 2025، سلسلة من القرارات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الدعم والرعاية لأعضائها، خاصة فيما يتعلق بالمعاشات والخدمات الصحية.

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

أصدر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، قرارًا بصرف منحة استثنائية بقيمة 500 جنيه لأصحاب المعاشات، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وذلك تقديرًا لجهودهم وتاريخهم المهني.

توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية

وفي إطار تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأعضاء، أعلن نقيب المحامين عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، يهدف إلى حل جميع الإشكاليات المتعلقة بمنظومة العلاج، وتوفير خدمات صحية متميزة للمحامين وأسرهم.

تنبيهات للمحامين المقيدين بالجدول العام

وحرصت نقابة المحامين على تنظيم وتحديث بيانات الأعضاء، أخطرت النقابة المحامين المقيدين بالجدول العام بضرورة استيفاء أوراق القيد الابتدائي، لتجنب النقل التلقائي إلى غير المشتغلين، وذلك في إطار جهود النقابة للحفاظ على حقوق أعضائها وتنظيم جداول القيد.

دعوة لإرسال الموازنة التقديرية واحتياجات العام الجديد

دعا نقيب المحامين النقابات الفرعية إلى إرسال الموازنة التقديرية واحتياجاتها للعام الجديد، بهدف التخطيط المالي السليم وتوفير الموارد اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه المبادرات في إطار التزام نقابة المحامين بتعزيز الدعم والرعاية لأعضائها، والعمل على تحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللازمة لضمان أداء مهني متميز.