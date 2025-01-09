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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يستعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، "روبرتا ميتسولا"، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وكذا بحضور "أنجلينا ايخهورست" سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه التهنئة لرئيسة البرلمان الأوروبي على توليها منصبها، مؤكدًا استعداد مصر للعمل المشترك معها لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تعزيز العلاقات البرلمانية مع الجانب الأوروبي لضمان التواصل الفعال بين الشعوب. 

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة البرلمان الأوروبي