الإحصاء: ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 19.2% بمعدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن أن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (19.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (24.3%).ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (19.8%)،ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (20.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (23.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (37.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (4.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (7.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية بنسبة (45.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (24.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (41.1%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (29.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (19.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (29.1%).

وأضاف الجهاز انه سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (23.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (28.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (23.6%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (24.7%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (24.0%)، مجموعة الأحذية بنسبة (22.5%)، مجموعة اصلاح الأحذية بنسبة (24.8%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (22.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (10.0%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (17.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (50.2%).

كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (22.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (22.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (24.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (24.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (23.4%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (33.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (20.7%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (35.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (48.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.5%).

وأوضح الجهاز أنه سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (37.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (23.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (29.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (45.3%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (23.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (65.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (26.9%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (23.6%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (48.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (25.6%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (19.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (47.9%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (62.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (34.9%).

وأشار الجهاز إلى أنه سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (28.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (28.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (29.1%).

كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (18.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (24.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (24.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (5.5%).