السبت.. "الربيع من جديد" تعاون إبداعي بين مصر وكوريا بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالتعاون مع شبكة الفنانين المصريين (ANE) وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية حفلا تحت عنوان "الربيع من جديد" تناغم الأمل وذلك في الثامنة مساء السبت 11 يناير على المسرح الصغير .

يأتى الحفل فى إطار تعزيز التبادل الثقافي بين مصر وكوريا ويتضمن رحلة معرفية تصور التغيرات التى تمر بها الحياة عبر فصول السنة الأربعة من خلال لوحات متنوعة تجمع بين الموسيقي والاستعراض والفنون البصرية لتبرز خصائص كل فصل حيث يرمز الربيع إلى النمو والتجدد ويشمل تابلوهات نجمة بعيدة فى السكون لـ ديفيد أوناك ، مقتطف من والدن لـ ديفيد ثورو ، ليلية لـ شوبان ، الحب الأول لـ هوغون كيم ، ويجسد الصيف الحيوية والطاقة ويشمل مشاهد أوقات الصيف لـ جورج جرشوين ، مقتطفات من رواية آن والمرتفعات الخضراء لـ لوسى مود مونتجمرى ، كلى لـ جون شميت ، الرقصة المجرية لـ يوهانس برامز ، ويمثل الخريف التأمل ويضم مقتطف من فيلم "عن الوقت" ، تنويعات على اريرانج لـ سيونج كى هونغ ، يوم جميل فى اكتوبر لـ إيلسانغ ، ويعكس الشتاء الصعوبات والتحديات ويضم مقتطف من سجلات نارنيا ، رقصة معاصرة بعنوان كان الشتاء الماضى قارصا ، كونشرتو الشتاء لـ فيفالدى ، قلعة هاول المتحركة لـ جو هيسايشي ، ويختتم العرض بالعودة الى فصل الربيع مره أخرى بـ مقتطف من المسلسل الكوري الضوء في عينيك ، تحية للحب لـ إدوارد إلجار ، دويتو الزهور من اوبرا لاكميه لـ ليو ديليب ، الحدود لـ يانغ بانغ إيان .

يشارك فى العرض الفنانون السوبرانو هانا لى - داليا فاروق ، مصطفى سعيد عطية (كلارينت ) ، غريس يو - أون يون سونغ - جريج مارتن - نغمايا صفوت (بيانو) ، جينرى سونغ (جيتار) ، يوجين هوه (فيولينة) ، هيهيون لى - هى يان لى - كو ونجو (فنون بصرية) ، ايونك سون (سرد) ، كارما (تصميم رقصات وتصوير) ، كارما - ساندرا - روبير (اداء حركى).

جدير بالذكر أن شبكة الفنانين المصريين بقيادة المدير الفنى كارما كيم وايونك سون المنتجة التنفيذية وممثلة الشبكة تسعى إلى إعادة إحياء قيم الجمال العالية والمبادئ الإنسانية من خلال تعزيز الإبداع وبناء روابط هادفة عبر الفن مع توفير منصة تتيح للفنانين الموهوبين للتطور والتعاون وتعميق الحوار بين الثقافات.