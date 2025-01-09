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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

3 قرارات من النيابة حول ضبط شخصين بتهمة سرقة مجوهرات من شقة بالتجمع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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فتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في واقعة ضبط  شخصين بتهمة سرقة مجوهرات من شقة في التجمع الخامس.

وأصدرت النيابة 3 قرارات مهمة لكشف ملابسات الواقعة، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، كما كلفت بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية، كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 
شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية خاصة بإحدى السيدات. 

وضُبط بحوزتهما بعض المسروقات، بينما اعترفا ببيع باقي المسروقات لعميل سيئ النية يعمل كجواهرجي في محافظة الجيزة، حيث تم القبض عليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة.

3 قرارات من النيابة إحدى السيدات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة المراقبة المباحث الجنائية بحبس المتهمين بتهمة سرقة