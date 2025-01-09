بالفيديو.. تفاصيل وموعد افتتاح المتحف المصري الكبير

كشفت الدكتورة هدى سلامة، الباحثة في إدارة المتاحف والمواقع الأثرية في جامعة عين شمس، تفاصيل وموعد افتتاح المتحف المصري الكبير أكبر متحف آثار في العالم، منوهة بأنه أفضل مشروع ثقافي مصري في القرن 21، والذي سيتم افتتاحه خلال شهور قليلة.

وقالت سلامة، ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، إن المتحف المصري الكبير سيعرض كنوز مجموعة الملك توت عنخ آمون في مكان واحد، زيادة على تماثيل الملوك في مختلف العصور القديمة.

وأوضحت أن أول متحف حول العالم يجمع بين الآثار والتكنلوجيا الحديثة في هذا المجال، منوهة أن المتحف سيقدم نحو 100 ألف قطعة أثرية فريدة من نوعها حول العالم.

وتابعت: المتحف المصري الكبير يضم كوكبة كبيرة من الخبراء والباحثين والفنيين في علوم الآثار، مع مراعاة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الحفاظ على التراث والآثار المصرية القديمة من حيث شرح المعلومات التفصيلية حول القطع وأماكن المقتنيات.