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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.1% في ديسمبر 2024

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن أن معدل التضخم الشهـرى لشهــر ديسمبر 2024 مقارنة بشهـر نوفمبر 2024، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-1.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%)، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.1%)، انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.7%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-14.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، ، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).
وأشار الجهاز إلى أنه سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.0%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (3.2%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-0.1%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.6%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.7%).
كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.1%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.7%). 
ولفت الجهاز إلى أنه سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (5.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%).
كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).
وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (10.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.6%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).
كما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (1.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%).
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.2%).
ونوه الجهاز بأنه سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.0%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (0.1%).

الاحصاء اليوم الخميس معدل التضخم