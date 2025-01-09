الزمالك ينجح في ضم اللاعبة نورهان عمرو لصفوفه

نجح مسؤولو الكرة النسائية بنادي الزمالك في ضم اللاعبة نورهان عمرو قادمة من نادي مودرن سبورت إلى صفوفه، وذلك في إطار انتقالات يناير الشتوية.

حيث أعلنت اللاعبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك.

وكانت قد حدثت أزمة بين اللاعبة وناديها بسبب سفر اللاعبة ومشاركتها في مباراة ودية في دولة الإمارات رغم رفض النادي لطلبها.

يأتي ذلك في إطار قيام الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك بالسعي في الفترة الحالية في تقييم لاعباته بعد خوضهم لـ11 مباراة خلال الدوري المصري الجاري لكرة القدم النسائية، وذلك من أجل تعزيز صفوف فريق كرة القدم النسائية بالنادي بقيادة عادل حسين.

ويحتل فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك، المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بعد خوضه لـ11 مباراة حقق فيها الفوز في 9 مواجهات، وخسارة مباراتين، وسجلت لاعباته 46 هدفًا.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب دوري الكرة النسائية برصيد 36 نقطة، جمعها من 13 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 12 لقاء وسقط مرة وحيدة كانت أمام مسار، وسجلت لاعبات المارد الأحمر 65 هدفًا.