صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الخميس.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.35%، ليصل إلى مستوى 29,890.04 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.32%، مسجلًا 13,146.18 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.64%، وصولًا إلى 8,356.96 نقطة، كما صعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.53%، ليصل إلى مستوى 11,465.95 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.48%، وصولًا إلى مستوى 3,135.35 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.46%، وصولًا إلى 6,683.69 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.29%، ليصل إلى مستوى 36,959.53 نقطة.