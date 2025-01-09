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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 3 آخرون في حادث تصادم سيارتين نقل بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نقل نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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