بالعود والأغاني التراثية.. ثقافة أسوان تحتفل بيوم الثقافة المصرية

شهد قصر ثقافة العقاد بأسوان، عرضا فنيا مساء أمس الأربعاء، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بيوم الثقافة المصرية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

قصر ثقافة العقاد يحتفل بيوم الثقافة المصرية

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم ألقى يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان كلمته موجها الشكر لوزارة الثقافة على هذه المبادرة الرائعة وعلى اختيارها لهذا اليوم للاحتفاء بالثقافة وتكريم روادها ومبدعيها في شتى المجالات الثقافية وعلى اهتمامها الدائم بالثقافة والمثقفين، وأن هذه الخطوة تؤكد حرص الوزارة على دعم الإبداع وتشجيع المبدعين على العطاء، واحتفال اليوم ليس فقط بالإبداع الفني والأدبي، بل بكل ما يمثل ثقافتنا العريقة.

وأضاف مدير ثقافة أسوان: نحتفل بالعلماء والمفكرين الذين أسسوا حضارتنا، بالفنانين الذين أبدعوا أعمالاً خالدة، بالأدباء الذين أمتعونا بكتاباتهم، وبالصناع الذين أبدعوا في حرفهم، الثقافة هي التي تجمعنا وتوحدنا، هي التي تجعلنا نتقاسم القيم والمبادئ، هي التي تفتح لنا آفاقاً جديدة نحو المعرفة والتطور، الثقافة هي التي تحافظ على هويتنا وتورثها للأجيال القادمة.

ووجه الشكر والتقدير لكل مبدع ومثقف ساهم في إغناء حياتنا الثقافية، ونقول لهم: إنكم شركاء في بناء مجتمعنا، وأنتم مصدر فخر واعتزاز لنا .. دعونا نستلهم من هذا اليوم العظيم، ونعمل جميعاً على دعم الثقافة والمثقفين. دعونا نشجع القراءة والكتابة والفنون، ودعونا نحافظ على تراثنا ونقدمه للأجيال القادمة.

وقال فى الختام : الثقافة هي نور يضيء دروبنا، وهي جسر للتواصل بين الشعوب، وهي أمل المستقبل.

تخت شرقى وعزف على أوتار العود

وفى الختام قدم عرض تخت شرقى وعزف على أوتار العود لفرقتى موسيقى أسوان وكورال أطفال العقاد بقيادة أحمد موسى قدمت مجموعة من أغانى التراث منها حب ايه، مكتوبلى أغنيلك، حرمنا من أنسك ليه، ليالينا، خفيف الروح، أما براوة، حيرت قلبى معاك، يامسهرنى.

جاء الاحتفال بالتزامن مع احتفال وزارة الثقافة، بيوم الثقافة المصرية، و فى إطار استراتيجية وزارة الثقافة لتنفيذ رؤية الدولة بتقدير الشخصيات البارزة التي أثرت المشهد الثقافي والإبداعي المصري عبر العقود، تكريما لرموز الثقافة الذين أسهموا في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية.

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