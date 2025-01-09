سلطات تشاد تكشف عن تفاصيل هجوم مسلحين على القصر الرئاسي

شن 24 مسلحًا، مساء الأربعاء، يعتقد أنهم تابعون لجماعة بوكو حرام، هجوما على القصر الرئاسي في تشاد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بينهم وبين القوات التشادية أسفرت عن سقوط قتيل واحد في صفوف الأمن الرئاسي ومقتل أغلب المهاجمين الذين اعتبرتهم الحكومة "زمرة مجرمين خرق ومخمورين ومخدرين"، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وكشف وزير الخارجية المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله، عن إن الوضع تحت السيطرة بالكامل، مشيرا إلى القضاء على محاولة لزعزعة الاستقرار في البلاد.

ولفت إلى أن المجموعة التي هاجمت القصر الرئاسي تألفت من 24 شخصًا سقطوا جميعًا بين قتيل وجريح، مضيفًا أنه في صفوف المهاجمين الحصيلة هي 18 قتيلًا و6 مصابين.

وتابع، أن الحصيلة في صفوف الأمن الرئاسي الذي أحبط الهجوم هي قتيل واحد و3 مصابين، منهم اثنان إصابتهما خطرة.

وسمع في الأحياء القريبة من القصر الرئاسي دوي إطلاق نار كثيف من الساعة 19:45 (18:45 جرينتش) استمر لنحو ساعة.