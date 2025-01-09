محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 193 من قروض مشروعات شباب الخريجين

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 193 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر ديسمبر الماضي، وذلك بإجمالى 800 ألف جنيه موزعة على 10 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وجاء ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.

وقال اللواء "مرزوق" إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 25 شابا وفتاة (14 من الذكور -11 من الإناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 130.6 مليون جنيه استفاد منها 13525 شابا وفتاة منهم (6416 ذكور - 7109 إناث) جاءت موافقة وتصريحات اللواء "مرزوق" بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد اللواء "مرزوق" ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها والتأكيد على منحه القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم، وذلك دعما لفكرة التشجيع على العمل الحر.