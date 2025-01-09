«تعليم القاهرة» تكرم الطلاب الموهوبين في الأنشطة المختلفة

استقبلت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مجموعة من الطلاب المتميزين في مختلف الأنشطة الطلابية، بمكتبها اليوم الخميس، بحضور عدد من القيادات التعليمية.

جاء اللقاء بناءً على توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكدت مدير المديرية على حرصها الدائم لدعم الطلاب والمعلمين المتميزين، مشيرة إلى أهمية الأنشطة المدرسية في بناء شخصية الطلاب بشكل إيجابي، مما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأبدت “سماح إبراهيم” تشجيعها للطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، كما وجهت الشكر لأولياء الأمور والمعلمين على جهودهم المخلصة في دعم أبنائهم لتحقيق هذه الإنجازات.

من جانبه، نقل الدكتور إسماعيل السنوسي، المراقب المالي لمجلس أمناء القاهرة، تحيات الدكتور عبد الرؤوف علام رئيس المجلس، مقدماً شكره للأستاذة سماح إبراهيم على رعايتها المستمرة للعملية التعليمية، وأكد أن القاهرة تظل دائماً منبعاً للإبداع والتميز.

وفي نهاية اللقاء، تم تكريم الطلاب المتميزين في مجالات متعددة مثل الغناء، تلاوة القرآن الكريم، وإلقاء الشعر، وذلك بتقديم مكافآت مالية من المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.

الطلاب المكرمون:

• حمزة محمد عبد العاطي (مدرسة النور للمكفوفين) – تميز في الغناء

• محمد أحمد (مدرسة النور للمكفوفين) – تميز في الغناء

• محمد عبد الله (مدرسة الملك فهد) – تميز

في تلاوة القرآن الكريم

• هناء صلاح عبد المعبود (مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات) – تميز في إلقاء الشعر

• كيرلس رومانى (مدرسة شبرا الإعدادية) – تميز في الغناء

• تقى العسال (مدرسة الشهيد عماد الدين الثانوية بنات) – تميز في الغناء

• سيف رأفت – تميز في الغناء

• مريم عماد تامر (مدرسة نجيب محفوظ) – تميز في الغناء