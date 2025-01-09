تشاهدون اليوم.. ريال مدريد أمام مايوركا بالسوبر الإسباني والزمالك في كأس مصر

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات، يتصدرها مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ومباراة الزمالك مع أبو قير في كأس مصر ولقاء النصر مع الأخدود في الجولة الـ 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

09:00 ريال مدريد X ريال مايوركا

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

04:45 الفتح X الوحدة

05:00 الرياض X الخليج

07:00 النصر X الأخدود

مواعيد مباريات كأس مصر

02:30 الزمالك X أبوقير للأسمدة.