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الخميس 09 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ريال مدريد أمام مايوركا بالسوبر الإسباني والزمالك في كأس مصر

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات، يتصدرها مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ومباراة الزمالك مع أبو قير في كأس مصر ولقاء النصر مع الأخدود في الجولة الـ 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني 

09:00 ريال مدريد X ريال مايوركا 

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

04:45 الفتح X الوحدة 

05:00 الرياض X الخليج 

07:00 النصر X الأخدود 

 

مواعيد مباريات كأس مصر

02:30 الزمالك X أبوقير للأسمدة.

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