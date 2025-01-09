قصور الثقافة بالإسكندرية تختتم عروض نوادي المسرح

شهد قصر ثقافة الأنفوشي، ختام عروض الموسم الجديد لتجربة نوادي المسرح بالإسكندرية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، على مدار 17 يومًا، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتضمن اليوم الختامي عرضين مسرحيين لفرقة الأنفوشي، جاء الأول بعنوان "كأنهم يعزفون"، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج حمدي أحمد، ويناقش فكرة الصراع الأزلي بين الحرية والعدالة من ناحية، والقهر والظلم من ناحية أخرى، من خلال طرح عدة قضايا كالظلم، الفقر، والعنف الأسري.

وتدور الأحداث في بلدة يحكمها إمبراطور مستبد، يمنع أهلها من أبسط حقوقهم حتى وإن كان العزف على الآلات الموسيقية.

وتتصاعد الأحداث بعد قيام أهل البلدة بالثورة من أجل البحث عن الحرية كحق إنساني لا يمكن التنازل عنه مهما اشتدت المحن.

العرض بطولة: محمود أبو جميلة، رنيم سعيد، رؤى مصطفى، يوسف خالد، فتحي ناصر، وعبد الله عادل، العازفون: سيف عزمي، محمود رمضان، وحسناء بدر، ديكور ندى عبد العظيم، إضاءة أحمد علاء علي، ملابس وإكسسوارات رامي عادل، إعداد موسيقى محمد أشرف، ماكياج حبيبة أشرف، تدقيق لغوي أحمد سعيد، أشعار أحمد حمدي، غناء وألحان مؤمن حسني.

أما العرض الثاني حمل عنوان "ميم ميم" تأليف هاني مهران، دراماتورج وإخراج يوسف خالد، وتدور أحداثه بحي الأنفوشي بالإسكندرية في إطار تشويقي، حول كائن فضائي، يهبط لتنفيذ مخطط بالمنطقة، ويواجه العديد من الصراعات مع الأهالي، وتتصاعد الأحداث.

ويناقش المؤلف من خلاله فكرة الضغوط الحياتية وكيف يمكن للشخص أن يحقق النجاح رغم صعوبة الظروف المحيطة.

العرض بطولة محمد إبراهيم، أحمد عبد المعز، محب سمير، محمد القصري، فارس فياض، ومنه الشرقاوي، ديكور أحمد صيام، موسيقى زياد التركي، ماكياج آلاء سامي، ملابس أحمد عبد المعز، إضاءة أحمد قدري، ومخرج منفذ عمر الجعيدي.

وقدمت العروض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الدكتورة داليا فؤاد، الكاتب والناقد يسري حسان، والمخرج محمد حجاج.

أعقب ذلك ندوة نقدية ناقش خلالها الكاتب سامح عثمان والمخرجين سامح الحضري، ورامي نادر، تفاصيل العمل المسرحي، وعناصر الصورة البصرية، مع التركيز على أبرز السلبيات والإيجابيات.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمت بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية.

وشارك فرع ثقافة الإسكندرية بـ 33 عرضا مسرحيا، خلال الموسم الجديد لتجربة نوادي المسرح، تلك التجربة الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، والتي تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

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