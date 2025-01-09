الإحصاء: 23.4% قيمة معدل التضخم السنوي في شهر ديسمبر 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 239.7 نقطة لشهر ديسمبر 2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره 23.4% لإجمالي الجمهورية مقابل 25.0% لشهر نوفمبر 2024.

ترجع الأسباب إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -14.0%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.1%.

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.0%، مجموعة الفاكهة بنسبة 7.5%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5.5%، مجموعة خدمات البريد بنسبة 3.6%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 3.2% ، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 3.2%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 2.8%، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.6%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.6%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.4%.

مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة 1.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.0%، مجموعة الاقمشة بنسبة 0.9%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.7%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.7%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.3%،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%

وأضاف الجهاز أنه سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.0% لشهر ديسمبر 2024 مقابل -0.1 لشهر نوفمبر 2024.