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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: 23.4% قيمة معدل التضخم السنوي في شهر ديسمبر 2024

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية  239.7 نقطة لشهر ديسمبر 2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره 23.4%  لإجمالي الجمهورية مقابل 25.0% لشهر نوفمبر 2024.

ترجع الأسباب إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -14.0%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.1%.

 هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.0%،  مجموعة الفاكهة بنسبة 7.5%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5.5%، مجموعة خدمات البريد بنسبة 3.6%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 3.2%  ، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 3.2%،  مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 2.8%، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.6%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.6%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.4%.

مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة 1.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.0%، مجموعة الاقمشة بنسبة 0.9%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.7%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.7%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.3%،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2% 

وأضاف الجهاز أنه سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.0% لشهر ديسمبر 2024 مقابل -0.1 لشهر نوفمبر 2024.

 

 

 

معدل التضخم ديسمبر 2024 الاحصاء