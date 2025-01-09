ads
الخميس 09 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد التزام واشنطن الراسخ تجاه الناتو

هاريس
هاريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على التزام واشنطن الراسخ تجاه الناتو والتعاون الوثيق مع ألمانيا. 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته هاريس، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أعربت خلاله عن شكرها لشراكته مع إدارة بايدن-هاريس.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي، في بيان نشره البيت الأبيض، اليوم الخميس، الأهمية الحيوية للتحالف بين الولايات المتحدة وألمانيا في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين، ودعم المبادئ الديمقراطية في أنحاء العالم.

وأثنت كاميلا هاريس على قيادة شولتز في دعم أوكرانيا عقب التدخل العسكري الروسي، مشيرة إلى زيارتها المرتقبة إلى قاعدة "سبانجداهليم" الجوية، مُشيدة باستضافة ألمانيا للقوات الأمريكية ودورها كحليف قوي في حلف شمال الأطلسي (ناتو). 
 

الناتو نائبة الرئيس الأمريكي