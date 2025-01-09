سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9-1-2025 بالبنك المركزي المصري نحو 50.70 جنيه للشراء 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدوليوعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي:

وسجل سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي 50.72 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.