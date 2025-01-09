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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس معتدل نهارا وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 22

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما يشهد اليوم الخميس، أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة. 

وشبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 10 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 7 درجات، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10 درجات.

حالة الطقس ارصاد درجات الحرارة