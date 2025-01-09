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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: بايدن يلغي زيارته إلى إيطاليا بسبب حرائق كاليفورنيا

بايدن
بايدن
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ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته المقررة إلى إيطاليا؛ للتركيز على أزمة الحرائق في ولاية كاليفورنيا.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - في بيان اليوم الخميس - إلى أن بايدن ألغى زيارته بعد العودة من (لوس أنجلوس) حيث التقى في وقت سابق مع فرق الشرطة والإطفاء والطوارئ التي تكافح الحرائق التاريخية في المنطقة.

وقالت كارين جان بيير: "إن بايدن كان قد وافق على إعلان حالة كارثة كبرى في ولاية كاليفورنيا، وقرر البقاء في الولايات المتحدة لتوجيه الاستجابة الفيدرالية للأزمة خلال الأيام المقبلة".

وكان بايدن يخطط لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز السلام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عمل البابا فرانسيس لتخفيف معاناة المجتمعات الضعيفة وسيرحب كذلك بدفاع البابا فرانسيس عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم خلال لقائه مع البابا.

ومن المتوقع أن يسلط الرئيس الأمريكي الضوء على اتفاق جديد يقضي بتوزيع مجموعة السبع قروضًا بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، والتي سيتم سدادها من الدخل المكتسب من الأصول السيادية الروسية المجمدة دون إثقال كاهل دافعي الضرائب.

بايدن حرائق كاليفورنيا