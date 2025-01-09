النيابة تواجه مقاول بالنصب والاحتيال على المواطنين بالمرج

واجهت نيابة شرق القاهرة الكلية مقاول لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية للضحايا.

وتعرف المجني عليهم على المتهم واتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ 5 ملايين جنيه.

وأضاف الضحايا أن المتهم كان يمتلك مكتب سمسرة لبيع الشقق في منطقة المرج وأوهم ضحاياه بأنه يستطيع توفير شقق لهم وأخذ منهم مبالغ مالية كبيرة ثمنها، ثم اتضح أن مشروعه وهمي وليس له وجود وتهرب منهم ومن دفع المبالغ التي تحصل عليها مقابل المشروع الوهمي.

وكان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبالغ المالية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.