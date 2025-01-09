إحالة عاطل للجنايات بتهمة الشروع في قتل زوجته بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة، بإحالة عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بطعنها في الرقبة بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، للمحاكمة الجنائية.

وكان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدة وزوجها في منطقة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن عامل حاول قتل زوجته بطعنات من سلاح أبيض بسبب تركها المنزل ورغبتها في الطلاق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.