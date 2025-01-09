تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، حيث تم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1292 شاحنة و50 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و706 شاحنة و40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، و586 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا والحرية، بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي دليلة، أمل وبوسيدون اكسبريس، وغادرت أربع سفن وهي سينا، الحرية، FAITH، وAlcudia Express، كما تم تداول 3300 طن بضائع و470 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الخمس وهي بريدج، كوين نفرتيتي، عمان، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2475 راكبا بموانيها.