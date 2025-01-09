خبير: الجيش اللبناني الضمان الوحيد للنهوض بالوطن في ظل التحديات الراهنة

قال الدكتور أحمد يونس، المختص في الشأن اللبناني، إنّ الشغور الرئاسي في لبنان لمدة أكثر من عامين يدل على أنّ الكتل البرلمانية لم تستطيع التوافق على مرشح معين إلا بعد ظهور أحداث مستجدة غيرت في الشرق الأوسط بداية من الحرب على قطاع غزة ولبنان وصولا لسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

الجيش اللبناني ركيزة لبناء الوطن وسط التحديات

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجيش اللبناني كان موحدا دائما ولم يأخذ طرفا في أي تجاذبات ولم يقدم تنازلات، بالتالي كان عنوان للوحدة بين اللبنانيين، مشيرا إلى أن هناك إجماعا على أن الجيش اللبناني هو الضمان الوحيد للنهوض بالوطن في ظل التحديات الراهنة.



وتابع: «اللبنانيون ينظروا لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون على أنه قائد نزيه لم يثبت عليه أي شائبة بل كان على رأس مؤسسة ناجحة بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي كان يعانيها الجيش، بالتالي يحظى بأصوات كثيرة في انتخابات الرئاسة اللبنانية».