محاكمة مراهقة اشتركت مع والدتها وشقيقها في قضية قتل الطفلة مكة بمنشأة القناطر

تنظر محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة الطفلة "منة. ع" "17 سنة" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية قتل الطفلة مكة" ابنة قرية “أُتريس” والتمثيل بجثمانها بالاشتراك مع والدتها وأخيها الأكبر والتي شهدتها قرية وردان بمنشأة القناطر في الجيزة في 8 ديسمبر الماضي.

والدة الطفلة مكة

تحقيقات النيابة

وكانت النيابة قد انتهت من تحقيقاتها مع "منة"، التي اعترفت في التحقيقات بخنق الطفلة "مكة وليد أحمد سالم فرحات" (5 سنوات) بمعاونة والدتها "شيماء" الشهيرة بـ"أم هاشم" وأخيها الأكبر "محمد"، حيث استدرجت الطفلة إلى مكان الجريمة، ثم قتلتها وقامت هي وعائلتها بالتمثيل بجثمانها بتمزيق الجثة والتخلص منها في أماكن متفرقة.

وأكدت "منة" في اعترافاتها أمام النيابة أن الجريمة كانت بإيعاز منها، وأنها حاولت إبعاد التهمة عن والدتها وشقيقها.

بينما لا تزال التحقيقات جارية مع والدة المتهم وشقيقها الأكبر.