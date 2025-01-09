قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية المساعدة بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 319 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية.

في سياق آخر، شارك السيسي أمس في أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والاجتماع الثاني للجنة الحكومية العليا المشتركة بين مصر وقبرص، واللذين عقدا بقصر الاتحادية بالقاهرة

وتلا الاجتماعين عقد مؤتمر صحفي شارك فيه الرئيس وكل من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" ورئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس متسوتاكيس" كما صدر عن القمة بيان مشترك.