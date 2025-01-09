موجة أمطار تبدأ اليوم على بعض المحافظات.. وتحذير عاجل من الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة والظواهر الجوية، مشيرة إلى أن الشبورة المائية الكثيفة مستمرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة “صدى البلد”، إن شهري يناير وفبراير سيشهدان انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل، بينما تسود أجواء معتدلة ودافئة خلال النهار حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع برودة شديدة ليلاً.

وأوضحت أنه من المتوقع استمرار ظاهرة الشبورة الكثيفة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، لذلك يُنصح بالقيادة بحذر.

وتابعت أن هناك احتمالية سقوط أمطار على محافظة مطروح اليوم، تمتد يومي الجمعة والسبت لتشمل بعض المحافظات.

